Bruna Griphao fala sobre casar com Gabriel após beijar brother na festa do BBB23

“Independente de eu me casar com o Gabriel lá fora...”, disse Griphao, que é interrompida por Larissa: “Eu apoio”.

Após beijar o Gabriel na festa que rolou nesta quinta-feira (19), a atriz Bruna Griphao comentou com Larissa, sua dupla nessa primeira semana de reality, sobre casar com o brother após o reality.

