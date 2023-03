Bruna e Guimê reforçam aliança no BBB23; veja vídeo

Bruna: "Você é meu parceiro pra c*ralho". Guimê: "Minha prioridade e meu pódio". Os dois se abraçaram e Guimê deu um beijo carinhoso na testa da atriz. Bruna repetiu as palavras do aliado: "Minha prioridade e meu pódio".

Bruna e MC Guimê aproveitaram a Festa do Líder da atriz no BBB 23 (Globo) para reafirmar sua aliança dentro do jogo. Guimê: "Prazer ter te conhecido, você é minha parceira".

