Bruna diz para Gabriel Santana que vai tentar protegê-lo do paredão

Bruna Griphao desabafou com Gabriel Santana sobre votação em grupo no BBB23. Ela disse ao ator que vai tentar protegê-lo do paredão.

"Eu e Lari estamos batendo muito de frente com o grupo. Acho que as coisas foram se aliando, e a gente entendeu que vocês estavam num grupo, até mesmo quando a Sarah votou na Mami. Eu vejo vocês três como pessoas separadas. Nós vamos proteger vocês até onde der", garantiu a sister.

Gabriel respondeu. "Mas nesse Paredão não dá".

Em seguida, Bruna explicou. "Dá. Aconteceram algumas coisas que mudaram a percepção. Tá sendo muito doloroso agora. Eu amo muito meu grupo e às vezes tenho mais troca com você, com Marvvila e com Sarah".

Gabriel revelou para a atriz que Fred Desimpedidos sugeriu que eles poderiam jogar juntos em algum momento, mas depois não o procurou. Bruna o aconselhou a procurar o influenciador para esclarecer a situação.