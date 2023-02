Brothers curtem festa country do líder Gustavo no BBB23; vídeo

Durante a festa, os participantes se divertiram no Touro mecânico, com ranking mostrando o tempo que cada pessoa conseguir permanecer montado. Acessórios. Além do chapéu de cowboy, os brothers também receberão faixas com o título de "rainha" e "princesa do rodeio".

Os brothers curtiram, na noite desta quarta-feira (15), a segunda festa do líder Gustavo no BBB23. A música "Festa de Rodeio", de Leandro e Leonardo, agitou a noite country.

