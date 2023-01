Boninho divulga vídeo dos pés dos participantes do BBB23 e internautas identificam Camarotes

MC Guimê, por exemplo, seria o dono de um do par de pés que aparece no vídeo, segundo fãs do artista. Outro pé também identificado foi o do lutador de MMA Antonio Carlos Junior, o "Cara de Sapato".

Boninho divulgou o vídeo dos pés dos participantes do BBB23 nesta quarta-feira (11) e agitou os fãs do reality show.

