Boninho anuncia novidades e votação inversa do público no BBB23

Boninho não especificou do que se trata a votação inversa do público, mas especula-se que no próximo paredão, os telespectadores possam votar em quem querem manter no BBB, e não quem querem eliminar, como é o costume.

"Semana BBB vai começar quente. Poder Curinga é legal, voto e dinâmica diferentes e você vai votar inverso. O que é isso? Amanhã o Tadeu conta muito mais.", contou em sua conta do Instagram o diretor do reality show.

