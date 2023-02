Big Fone vai tocar nesta quinta no BBB23; confira dinâmica

Na dinâmica desta semana, 3 pessoas serão vetadas da prova do Líder: um por Gustavo e um por cada sobrevivente do 3º paredão, Gabriel e Cezar Black.

Além disso, a pessoa também terá que indicar outra para a berlinda. Só escapa do paredão se um dos dois vencer a prova do líder.

O segundo Big Fone do BBB23 vai tocar às 11h46, desta quinta-feira (09), e quem atender estará imediatamente no Paredão.

