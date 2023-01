Bianca Andrade fala sobre Fred no BBB23 e se derrete pelo ex

Boca Rosa participou do BBB20 e na época, ela e Fred eram apenas amigos. Depois do reality show, o romance dos dois engrenou e dessa relação nasceu Cris. Os dois se separaram mas continuam amigos. Bianca foi muito criticada durante o BBB20 e lembrou o apoio que teve de Fred ao deixar o programa.

Bianca Andrade comentou a participação de Fred Desimpedidos no BBB23. O jornalista esportivo e youtuber é pai do seu filho Cris, de 1 ano.

