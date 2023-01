BBB23: Tadeu mostra Casa de Vidro e dá detalhes; dinâmica começa amanhã

O apresentador apareceu ao vivo direto do local onde ficarão confinados 4 participantes, dos quais dois irão direto para dentro da casa mais vigiada, após escolha do público.

PLANTÃO @bbb : @tadeuschmidt diretamente da casa de vidro veio com mais surpresinhas! Teremos quatro pessoas na casa de vidro concorrendo a duas vagas pra entrar no #BBB23 . Amanhã você descobre quem são eles junto com a @anaclaraac logo de manhã, viu? #RedeBBB pic.twitter.com/wYSD94MeSv

