BBB23: Ricardo detona Juliette durante conversa com Bruna Griphao

Ricardo seguiu falando da ex-BBB: "Mas ela Juliette também errou. A Juliette errou no game, ela teve erros no game, ela não foi perfeita", afirmou.

"Ela foi falsa com a Sarinha. Entregou a cabeça de alguém do grupo dela!", lembrou.

Sem entender direito a comparação, a loira ainda argumentou que os votos em Domitila não são porque ela é uma pessoa chata, mas por sua incoerência no confinamento até mesmo com integrantes do quarto Fundo do Mar.

Durante uma conversa nesta sexta-feira (3), Ricardo questionava sobre a intenção de Bruna mandar Domitila ao paredão, e em certo momento, o biomédico resolveu comparar a ativista com Juliette, campeã do BBB21.

