BBB23: Prova de resistência já dura 8h com duas sisters na disputa

A prova de resistência do BBB23 que garante a vencedora a vaga na final do reality já dura 8 horas com duas sisters na disputa. Amanda e Aline seguem firmes na prova, sendo que a médica já usou o recurso de pausar a prova por duas vezes enquanto a cantora não usou nenhuma vez. Larissa foi a primeira a ser eliminada ao deixar o disco cair ao cochilar. Bruna Griphao deixou a prova após 6 horas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.