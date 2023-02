BBB23: Marvvila e Cristian se desentendem por causa de rabada

Marvvila: "Mas você estava ouvindo". Cristian: "Sim, estava ouvindo você reclamar que comeram a rabada". Marvvila: "Foi o que falei, quando tem as outras pessoas que não comem carne, que não comem isso, todo mundo pensa em guardar uma coisa pensando no outro. Aí quando falo que não gosto de fígado, ninguém pensa em guardar rabada porque eu não como fígado, entendeu? Nunca na minha vez pensam, nos outros pensam".

