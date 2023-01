BBB23: Key revela que ficava com jogador do Palmeiras e cita polêmica envolvendo Boca Rosa

Fred então resolveu quebrar o mistério e explicou: "Saiu um boato que a Bianca tinha ficado com um jogador do Palmeiras, o Piquerez, e é mentira", defendeu o brother.

O assunto entrou na roda dos brothers depois que Key começou a questionar Fred, ex de Bianca, sobre os rumores terem sido ou não verdadeiros. Porém, durante a pergunta, Key não deixou claro do que se tratava e despertou a curiosidade dos demais BBBs.

A madrugada foi de festa e de revelações na casa do BBB23. Uma delas foi a de que Key Alves ficava com Piquerez, jogador do Palmeiras que supostamente também teria ficado com a ex-BBB Bianca Andrade, a Boca Rosa, na mesma época.

