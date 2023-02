BBB23: Key Alves critica Cristian após receber colar do Anjo

Vale lembrar que Paula e Bruna Griphao chegaram a comentar com Cristian que ele iria para o Paredão caso imunizasse Cesar Black. Ambos são do Quarto Fundo do Mar.

Key Alves foi imunizada por Cristian, mas não gostou nadinha da atitude do brother. Em desabafo com Gustavo, a jogadora de vôlei disse que o aliado tá jogando individual.

