BBB23: Internautas se irritam com Tadeu Schmidt após mandos e desmandos de Boninho

BONINHO TIRA REGRAS DO CU PRA JUSTIFICAR AS MANIPULAÇÕES DELE #BBB23 pic.twitter.com/0RCJbzgKBl

Os mandos e desmandos — com regras que até então eram desconhecidas pelo público —- irritaram os internautas, que criticaram Tadeu Schmidt, Boninho e a edição do BBB23.

Outra situação que indignou internautas foi quando Tadeu Schmidt vetou Sarah do VIP. Ao invés de dar a pulseira para Sarah, Guimê entregou a Alface para ele chamar a siter ao VIP. No entanto, a atitude foi vetada pelo Big Boss e Tadeu deu o recado.

Guimê não abriu mão de ser líder e para evitar que Cara de Sapato ou Amanda tomassem o posto, Alface acabou ficando sem imunidade, levando “apenas” os R$ 20 mil em compras no app do Mercado Livre.

A decisão da liderança no BBB 23 tomou rumos desgovernados e irritou os telespectadores. Guimê e Ricardo Alface entraram em um “consenso” forçado sobre quem ficaria com a liderança após serem avisados que nenhum dois seria líder caso não decidissem.

