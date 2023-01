BBB23: Gustavo Cowboy deixa pênis escapar durante banho e mostra tudo

E o Cowboy mostrando as partes íntimas dele no banho sem querer? Kkkkkk duas vezes cara

To vendo ppv como quem nao quer nada e aparece o pinto do Cowboy tomando banho #bbb23 #payperview

“Meu Deus, a câmera mostrando a fivela de respeito do cowboy no banho”, brincou um internauta.

