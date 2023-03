BBB23: Guimê leva punição gravíssima e culpa Cezar Black

Guimê levou uma punição gravíssima durante a madrugada desta segunda (13) e perdeu 500 estalecas.

Acontece que o cantor saiu do Quarto do Líder ao ser chamado por Cezar Balck e deixou Cara de Sapato dormindo sozinho no cômodo, o que é proibido.

O Guimê tomou 500 estalecadas.

Ele saiu do quarto e deixou o Sapato dormindo no quarto.#BBB23 pic.twitter.com/KAInfsQJAU — Haftas Arden (@HaftasArden) March 13, 2023

Os brothers se assustaram com o aviso da produção. "Proibido sair do Quarto do Líder com convidados dentro", disse.

“Que chato, cara. Ser que não foi a intenção dele, mas olha o que ele causou, mano”, reclamou Guimê se referindo a Black.