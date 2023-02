BBB23: Fred se estranha com Alface: 'não quero mais nem ouvir você falar'; vídeo

Dono das tretas ---- Ricardo vem causando e só nesta semana já discutiu com Key, Marvvila, Bruna e agora Fred. Ele também rendeu assunto ao tentar ficar com Paula e acabar beijando Sarah Aline.

O jornalista esportivo e youtuber não gostou de um comentário do biomédico sobre a comida da Xepa. "Não quero nem ouvir mais cê falar, de verdade. Na energia de que é uma bosta", disse Fred, saindo do local.

Dupla no começo do reality show, Fred Desimpedidos e Ricardo Alface se desentenderam nesta sexta-feira (3) na academia do BBB23. A xepa está mexendo com os ânimos dos brothers e o assunto foi a reclamação sobre a comida.

