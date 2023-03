BBB23: Fred e Domitila batem boca no Quarto Branco

É treta! Rivais no jogo, Domitila e Fred Desimpedidos discutiram suas posturas no jogo no Quarto Branco. Os participantes precisam ficar sentados dentro de um carro e segurando a logo da Chevrolet fora do veículo.

O youtuber tentou puxar assunto sobre jogo com a ex-miss, mas ela não curtiu e iniciou o bate-boca na manhã desta quarta-feira (8).

Clima tenso entre os brothers no Quarto Branco. #BBB23 pic.twitter.com/bPhKmGi85H — CHOQUEI (@choquei) March 8, 2023

“A Aline me disse que conversou com você ontem depois..”, iniciou Fred que logo foi ‘cortado’ pela sister. "Sem querer ser chata, mas cumprindo meu papel de chata, não quero falar de jogo aqui, não. De jeito nenhum. Quando a gente sair daqui, na piscininha, com todo o prazer”.

Fred rebateu: “Minha preocupação é zero jogo, não vou deixar de ser seu alvo e você não vai deixar de ser o meu. É mais por questão de pessoa mesmo. Tá vendo como sua troca é zero sincera? É só quando convém pra você. Que isso! Então esse é seu jogo! Você finge ter trocas sinceras, mas é só quando é conveniente pra você. Tô querendo trocar ideia pra ficar só em questão de convivência, só questão de estado de espírito, um negócio que você tanto preza. Só pra livrar energia”.

O bate-boca se intensificou com cada um dando seu ponto de vista sobre o outro. Eles seguem trocando farpas no Quarto Branco.