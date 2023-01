BBB23: Enquete parcial do Quarto Falso tem reviravolta e surpreende

Os resultados parciais da enquete de quem deve sair do BBB23 estão bem acirradas entre Fred Nicácio e Marília.

Entre o médico e a maquiadora, não há ninguém com a rejeição disparada e a eliminação de fato ainda deve surpreender.

Na noite desta quarta-feira (25) a parcial do Notícias da TV impressiona com exatos 50% para ambos.

Já no Splash Uol, Nicácio aparece com mais chance de ser eliminado, com 53,21% contra 46,79% de Marília.

Fred Nicácio tem uma torcida mais forte no Twitter e Instagram, com enquetes nas redes sociais que batem entre 70% a 80% de rejeição para Marília. Mas a loira é mais forte entre a "turma do sofá", que muitas vezes decide as votações.