BBB23: Domitila bate boca com Bruna após ser vetada da Prova do Líder

As duas seguem discutindo e Domitila retruca: "Eles dois estão fortes, por isso que eles voltaram [do Paredão]. E a atriz diz: "Não é só por isso, porque eu acabei de colocar os dois no Paredão".

Domitila bateu boca com Bruna Griphao após ser vetada pela loira na Prova do Líder, nesta quinta-feira (26).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.