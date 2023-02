BBB23: Brothers levam puxão de orelha do Big Boss após violarem regra

Os brothers foram surpreendidos com puxão de orelha do Big Boss nesta sexta-feira (10). Acontece que os confinados do BBB23 estavam usando o cinto com o sensor do microfone de forma inadequada.

Big Boss sem paciência com os brothers #BBB23 pic.twitter.com/ki49twC2gO — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 10, 2023

Uns estavam segurando o cinto, pendurando no ombro e foram chamados atenção. "A cinta do microfone deve ser vestida. Não é para ser usada como bolsa, não é para ficar na mão, não é para ser amarrada ao pescoço. E isso foi dito para vocês no hotel!”, brigou a voz.

Vale lembrar que o participante que danificar o microfone, que são caríssimos, perde 500 estalecas.