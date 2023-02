BBB23: após 7 horas, saiba quem continua na prova de resistência

Com apenas a cabeça para fora e dentro de carrinhos de supermercados, os brothers participam, desde a noite desta quinta-feira (16), da prova de resistência que já dura 7 horas e vale a liderança no BBB23.

Os nove primeiros a saírem da disputam devem escolher uma consequência. Ainda resta uma após 8 brothers desistirem da prova. Confira;

1. Cara de Sapato: não poderá votar no Paredão desta semana;

2. Gustavo: não participará da próxima Prova do Líder;

3. Larissa: não participará da próxima Prova do Anjo;

4. Gabriel Santana: não participará da próxima Prova do Líder;

5. Bruno: não pode comprar o Poder Curinga desta semana;

6. Fred: está no Paredão;

7. Key Alves: não participará da próxima Prova do Líder.

8. Domitila está na xepa