BBB 23: Irmão de Cara de Sapato explica que crises vieram após diagnóstico de Síndrome de Tourette

Mário Figueiredo, o irmão do lutador de MMA e participante do Big Brother Brasil 23 Antônio Cara de Sapato Jr, comentou as crises de ansiedade que o brother teve durante o programa.

Segundo ele, o atleta começou a sofrer com ansiedade após ser diagnosticado com Síndrome de Tourette, condição neurológica que pode causar “tiques” e distúrbios comportamentais.



“Aos nove anos, ele começou a apresentar alguns sintomas e posteriormente ele foi diagnosticado com Síndrome de Tourette, que é um transtorno neuropsiquiátrico hereditário, que causa alguns ‘tiques’. As crises de ansiedade vieram depois”, disse Mário à revista Quem.

De acordo com o irmão do lutador, a doença nunca atrapalhou sua carreira como atleta, apesar dele sempre ter sido acompanhado por médicos e psicólogos.

“Os sintomas dessa síndrome vão amenizando no decorrer da vida adulta. Aqui fora, o Sapato faz acompanhamento com psicólogos e especialistas há muitos anos. A disciplina que ele tem com o esporte e estar com a cabeça sempre ocupada com outras atividades ajudam muito”, explicou.