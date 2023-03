Áudio de Tadeu Schmidt vaza durante BBB 23

O áudio do apresentador Tadeu Schmidt vazou, nesta quinta-feira (09), durante a exibição do BBB 23. No som foi possível escutar o apresentador falando com a produção.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.