Aquecimento BBB: Bruna Griphao já foi expulsa de boate por briga e caso acabou na polícia

O motivo da briga seria relacionamento amoroso no passado. A suposta vítima afirma que sem falar nada, Bruna teria partido para cima dela ao vê-la no evento.

Em 2016, quando ainda era menor de idade, Bruna foi expulsa da festa na boate Palaphitas, na zona Sul do Rio de Janeiro, ao brigar com outra mulher. Depois, a mulher registrou um boletim de ocorrência no qual relatou que levou um soco no peito e um tapa da atriz, por volta das 3h30.

Segundo a Coluna Leo Dias, do Metrópoles, a atriz já se envolveu em uma briga durante uma festa, que acabou com um boletim de ocorrência contra ela.

O BBB23 tem início nesta segunda-feira (16) e no elenco está a atriz Bruna Griphao. O que muitos não sabem é que atriz tem um passado de quem pode não ser tão "planta" assim no reality show.

