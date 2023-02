Amanda supõe que Key vai usar poder Curinga para colocar Larissa no Paredão

A festa do BBB 23 (Globo) acabou de começar, mas os brothers já estão falando sobre o game. Amanda se mostrou preocupada com a possibilidade de enfrentar seu primeiro Paredão no programa.

Ela desabafou com Sapato sobre o assunto, e especulou qual será o Poder Curinga da semana — vencido por Key Alves. BBB 23: Começa a festa com Xand Avião, Zé Vaqueiro, Mari Fernandez e Nathanzinho Sapato: "Você não vai pelo Líder [Gustavo]" Amanda: "Se tiver contragolpe e for Fred Nicácio, eu vou. E ainda tem que ver o negócio [Poder Curinga] da Key" Sapato: "Você acha que ela vai em você?" Amanda: "Acho que ela vai na Lari, por conta da briga que elas tiveram" Para a médica, o Paredão da semana vai depender de como será o Poder Curinga.