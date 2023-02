Amanda revela mágoa com Bruna após jogo da discórdia

Em conversa com Larissa no Quarto Deserto do BBB 23 (Globo) na madrugada de hoje, logo após o Jogo da Discórdia, Amanda confessou estar magoada com Bruna Griphao.

Na dinâmica da semana, Bruna "flechou" Fred Nicácio e mencionou o conflito do médico com Cara de Sapato e Amanda. No entanto, a atriz focou a sua preocupação no lutador e excluiu Amanda da narrativa.

Amanda: "Na minha própria história, ela não citou meu nome uma vez. [Depois] Eu até falei com ela: 'Só pra te lembrar, eu tava tava na história'" Amanda: "Ficou parecendo que ela só pegou as dores do Sapato. A minha impressão é que ela não tá preocupada comigo" Amanda: "Eu também fiquei mal! Aparentemente ninguém se importa" .