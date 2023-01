Amanda e Cara de Sapato se entendem após briga por fio dental sujo

Amanda e Cara de Sapato conseguiram se acertar após um desentendimento devido a uma pegadinha envolvendo um fio dental sujo.

A situação teve início quando brothers resolveram mexer com a mania de organização do lutador, deixando vários pedaços de fio dental jogados no banheiro da casa, tentando "pregar uma peça" no brother.

Com isso, Sapato teve uma DR com os colegas, e Ricardo colocou a culpa em Amanda por não ter avisado que era uma brincadeira. Na piscina, Fred chegou a defendê-la afirmando que estava desproporcional a forma com Sapato ficou chateado com Amanda, e que a médica tinha dito para não brincarem.

Momentos antes, o lutador chegou a afirmar que iria mudar de quarto por causa da bagunça e Paula colocou lenha na fogueira, criticando a "imundice" de alguns.

Resolvido —- Após a chateação, Sapato e Amanda conversaram e o lutador contou que ficou muito chateado com a parceira de jogo que não avisou que se tratava de uma brincadeira.

"No fundo do meu coração, fiquei muito sentida com isso. Juro pelos meus pais que isso não vai se repetir. Se acontecer alguma coisa de novo, vou falar!", disse ela.

No Twitter, internautas se irritaram com Ricardo por ter deixado a situação pesar para Amanda, que não teve a ideia da `brincadeira`.

