Amanda detona Alface após jogo da discórdia: 'machista'

Durante uma conversa na madrugada de hoje no BBB 23 (Globo), Amanda disse que Ricardo Alface foi machista por não citá-la ao comentar com Tadeu Schmidt sobre a última Prova do Líder — vencida em dupla pelo brother e MC Guimê. Amanda: "Algumas atitudes ficam implícitas e vão se expondo aos poucos. Inclusive, achei uma atitude machista na hora que você falou pro Tadeu que não ia deixar a liderança pro Sapato. Invalidou toda a minha presença na prova".

Ricardo tentou se explicar: "Quando falei do Sapato, eu tava falando do momento do Sapato. A gente falou que ele tava 'na maldade' escondendo as peças, porque o assunto era ele" Amanda, no entanto, afirmou que o assunto, na verdade, era para quem eles iriam deixar a liderança da semana. Ricardo: "Isso não foi machista, desculpa. Não levanta essa bola" Amanda: "Mas eu estou falando de como eu me senti. Pareceu que eu não participei da prova. Se a gente ganhasse a prova, a liderança iria ficar para mim. Eu me senti anulada" Ricardo: "Me desculpa, Amandinha. Não era isso. Só não fala que eu fui machista".