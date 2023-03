Amanda chora e fica com camisa de Sapato após brother ser expulso do BBB23; vídeo

Amanda caiu no choro e decidiu ficar com uma camisa de Cara de Sapato ao arrumar as malas dele, na madrugada desta sexta-feira (17), no BBB23. O brother e MC Guimê foram expulsos por assédio contra a participante de La Casa de Los Famosos, Dania Mendez.

Amanda disse que tinha combinado com o Sapato de eles entrarem e saírem juntos. #BBB23 pic.twitter.com/Zyx6ufLLNK — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 17, 2023

A sister, que entrou no reality em dupla com o lutador, deu borrifada de perfume de Sapato e trocou as etiquetas de sua mala e da dele antes de levar até o confessionário. "A gente disse que ia entrar junto e sair junto", disse ela.

De volta no quarto, a médica continuou chorando muito e contou a Dania que os dois eram muito próximos. "No início, todo mundo aqui duvidava de mim e ele me defendia, no ao vivo".