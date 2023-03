Aliados, Guimê e Sapato batem boca sobre prioridades no BBB23; vídeo

O Guimê e Cara de Sapato bateram boca durante a festa, na madrugada desta quinta-feira (02), do BBB23. Eles se desentenderam depois que o funkeiro revelou estar magoado por Sapato ter se aliado ao principal rival dele no jogo, Gustavo.

"Eu gosto muito de você, te amo, falei no sofá. Mas quando você teve a opção de escolher Guimê ou Cowboy e Key, com todo o respeito, desculpa se eu tiver equivocado, você escolheu Cowboy e Key, que eram meus maiores adversários, me colocaram no Paredão", disse GuimÇe.

Sapato ficou chateado e deixou Guimê falando sozinho. "Chegou um momento que você acreditava mais nele (Cowboy) do que em mim. Você fechou com o mano".

Sapato questionou. "Eu votei com ele?" Guimê rebateu. "Não votou com ele, mas ia votar".

O lutador pediu para eles conversarem depois. "Quando tu não tiver bêbado, a gente conversa".

Guimê rebateu. "Ah, tu tá falando que eu tô metendo o louco? Que eu não tenho visão? Isso é traição com a minha pessoa".

Sapato respondeu o brother. "Tu tá falando que eu ia fechar com o mano contra você! Ele foi pro meu VIP?".

"Não, eu fui. Mas eu seria mentiroso se falasse pra você que você é minha preferência na frente do Facinho", disse Guimê.