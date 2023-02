Além de Bruno Gaga, relembre 7 brothers que já desistiram do BBB

Bruno Gaga chocou os brothers e o público ao desistir do BBB23 logo após retornar de um paredão, abrindo mão de diversos benefícios que acumularia ao longo das semanas na casa. Relembre agora alguns dos participantes que não aguentaram a pressão do jogo e preferiram dar adeus às chances de um prêmio milionário.



BBB 3: Primeiro participante a desistir na história do Big Brother Brasil, o tatuador Dilsinho "Mad Max" desistiu após 20 dias confinado, logo após o fim do namoro com Joseane. Ele alegou problemas pessoais (a mãe estava doente) e problemas com alguns integrantes da casa.



BBB 9: Leonardo Jancu. O participante pediu para sair após 17 horas no quarto branco, dinâmica que na época parecia a solitária de uma prisão, misturada com um hospício, com paredes acolchoadas, sem janelas, e inteiramente branco. Três participantes entraram e quem apertasse primeiro o botão branco, seria eliminado.



BBB 13: Klebber Bambam. O vencedor do primeiro Big Brother Brasil voltou à casa em 2013 para uma edição com ex-participantes, mas não aguentou e poucos dias depois pediu para sair. " Vão ser 90 dias, o meu psicológico não vai aguentar — analisou. Vai que eu fico, brigo feio com mais alguém e saio depois com o psicológico ainda mais perturbado e a imagem afetada lá fora. É melhor sair.", disse à época.



BBB15: Tamires. Com muitas saudades da filha pequena e da família, ela não aguentou a pressão e pediu para sair. Tamires chegou a ter problemas na casa ao ser acusada de ser 'talarica' ao se envolver com Rafael após a eliminação de Talita, que vivia um romance com ele e era sua amiga na casa.



BBB16: Alan. O professor de Filosofia pediu para sair após ser informado pela produção que o seu pai estava internado em estado grave com câncer no pulmão.



BBB21: Lucas Penteado. O ator sofreu o que internautas classificaram como tortura psicológica por participantes da casa, até desistir do programa. Por conta de ter sido praticamente induzido a sair devido às suas condições emocionais, acabou sendo uma exceção entre os desistentes, e ganhou contrato com a TV Globo e apoio do público.



BBB22: Tiago Abravanel. O artista, que é neto de Silvio Santos, estava abalado e reclamando da solidão nos últimos dias na casa, além de ter ficado de fora da prova do líder. Ele não aguentou a pressão ao suspeitar que seria indicado ao paredão por votação da casa, e apertou o botão. Alguns participantes tentaram impedi-lo de desistir,, sem sucesso.

BBB23: Bruno Gaga. Confira aqui o discurso de despedida do agora ex-brother.