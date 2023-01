Adm de Fred Nicácio desmente cirurgia plástica e explica cicatrizes: '8 cirurgias e foi entubado'

Após viralizar um vídeo de um internauta comentando sobre uma possível abdominoplastia (cirurgia plástica para deixar a barriga sarada) de Fred Nicácio, do BBB23, a equipe do médico e apresentador negou que as suas cicatrizes sejam de cirurgia estética.



"Em 2020, Fred desenvolveu tumores benignos na região do abdômen e, para remoção, foi necessário passar por uma cirurgia. No pós-operatório, ele teve uma complicação, que gerou uma infecção. Mais sete cirurgias foram feitas para reverter a situação, e ele precisou ser entubado", escreveu a equipe do brother.

"Três vezes em um período de 30 dias, além das anestesias gerais, quase indo a óbito. Sendo assim, não foi uma cirurgia estética como relataram", completou.

Fred passou por uma harmonização facial, o que aumentou os comentários sobre as modificações no corpo do médico.