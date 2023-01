Aaron Johnson é acusado de trair esposa com Joey King e fãs comemoram; entenda

Uma possibilidade de traição comemorada não é algo muito comum, mas acaba de acontecer com Aaron Johnson, famoso por papéis como Mercúrio, da Marvel (de "Vingadores"), Kick Ass, Ana Kareninal e Godzilla.

Há rumores de que o ator de 32 anos traiu a esposa Sam Taylor-Johnson, de 55, com a atriz Joey King, de 23, durante as viagens de divulgação do filme "Trem-Bala", com Brad Pitt. Joey é famosa por filmes adolescentes como "A Barraca do Beijo" e até onde se sabia, desde o início de 2022, está noiva do diretor de cinema Steven Piet.

Até agora não há nada confirmado, mas curiosamente, assim que os rumores pipocaram a notícia passou a ser comemorada (e muito) pelos fãs do artista.



Os fãs não aprovam o relacionamento de Aaron com Sam, principalmente pela diferença de idade de 23 anos e pela figura profissional de autoridade que ela representava, especialmente porque o relacionamento começou quando Aaron tinha 18 anos, quando ele foi chamado pela diretora para protagonizar o filme "O Garoto de Liverpool".

Sam se divorciou de Jay Jopling e os dois se casaram em 2012, deixando Sam com a fama de "predadora". O casal tem dois filhos.