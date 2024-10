Time do candidato Alberto Neto já fez gol contra Manaus

Numa de suas recentes postagens no Facebook, o candidato a prefeito de Manaus, Alberto Neto, disse que "só existe uma direita de verdade em Manaus, e que "nós somos o time de Bolsonaro, o time que acredita em Deus, na Pátria, na Família e na liberdade".

Essa declaração, que é uma elegia ao atraso, me lembra o livro de Esther Solano Galeggo - O Ódio, Como Política. A Reinvenção da Direita no Brasil. Está disponível para leitura no celular ou Ipad, na Apple Store.

A apresentação é do escritor Gregorio Duvivier, que encerra com uma frase trágica e atual: "ninguém no Brasil nunca fez merda em nome do Capeta, da Maconha ou da Sacanagem. Toda vez que mataram, escravizaram e torturaram foi em nome de Deus, da Pátria e da Família".

Alberto não é uma pessoa ruim, apenas está em um time que foi cúmplice da matança na covid, capitaneado à época por um presidente negacionista, que induzia a população a não tomar vacina porque quem o fizesse, dizia, poderia virar jacaré, mas que às escondidas se vacinou contra o vírus mortal, enquanto milhares de brasileiros morriam.

Esse ex-presidente, com todos os pecados que carrega em nome de Deus, da pátria, da família e da liberdade, estará em Manaus nos próximos dias - a cidade para quem ele virou as costas em um momento dramático da pandemia.

Ao dizer que faz parte desse time, Alberto se torna cúmplice de tudo o que seu guia maior, seu mestre, seu professor, seu ídolo, o mito como ele costuma chamar, cometeu em nome, vejam a ironia, de Deus, da Família e da Liberdade. Manaus não merece...