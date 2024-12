TikTok faz espionagem, mas 'Instagram e Facebook, não...'

As redes sociais são importantes - se desinformam, ao menos reduzem o nível de ignorância da população. Antes da invenção da prensa móvel, no século XV, a igreja instituiu a confissão secreta como desígnio de Deus para perdoar os pecados, mas o objetivo era conhecer os segredos mais íntimos da elite daquela época, sob controle papal.

A confissão na época do início do cristianismo era pública, mas a secreta, privada, obrigatória é uma inovação da igreja e uma tentativa de domínio pelo medo.

Depois da invenção da prensa, já houve uma grande evolução: as pessoas começaram a ler a bíblia, a se alfabetizar, a ter acesso a panfletos. A igreja começou a perder poder.

A evolução não parou. Inventaram o rádio, depois a tv e agora as redes sociais, impulsionadas pela internet.

A mudança foi radical.

Hoje, desconhecidos chegam ao poder com um clique, uma mensagem tola nos aplicativos que se espalham pelo mundo, enquanto os governos infestam as ruas das cidades com câmeras para controlar a vida dos cidadãos.



Poderíamos contabilizar muitos ganhos com essa evolução das comunicações, mas pela primeira vez na história perdemos nossa privacidade.

E pela primeira vez, também, os EUA admitem que os aplicativos roubam dados dos cidadãos e fazem espionagem.

Ao iniciar um processo para que o TIKTOK seja banido do país, o Tribunal Federal do Distrito de Columbia determinou que a empresa chinesa ByteDance, venda o aplicativo para grupo americano sob pena de ser banido. Acusação: espionagem.

O que faz o Facebook, o Instagram, o Google, o X e outros aplicativos em favor dos norte-americanos no Brasil e no Mundo?

Não inspecionam? Não coletam dados? Não colocam em risco a segurança nacional de vários países?

A américa é de fato para os americanos do norte, que insistem em dominar o mundo. E ninguém reage a tamanha hipocrisia da corte federal do distrito de Columbia e do senado dos EUA.