Sobre unanimidade na Aleam, disputas no Senado e a sessão do STF

Gosto de presenciar disputas, especialmente no Parlamento, a Casa do povo. Votação unânime, como a ocorrida nesta quarta-feira para a presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas não é algo inédito, mas enfraquece o conceito de poder plural e, no mais das vezes, compromete o debate público.

O melhor ocorreu na disputa pela presidência do Senado, onde Rodrigo Pacheco se reelegeu, mas ficou longe dos 57 votos obtidos em 2021. Como naquele ano, contou com o apoio do presidente de plantão, mas agora viu minguar seus votos: 49 contra 32 do adversário Rogério Marinho.

Não foi uma vitória apertada, mas o resultado sinaliza dificuldades futuras para o governo Lula diante de uma bancada governista instável e de uma oposição aparentemente coesa.

A semana vai encaminhando para o seu encerramento com novidades, como a sessão inaugural do STF e muita conversa em torno da ‘democracia’, sem que o leigo compreenda do que afinal os doutores estão falando.

A ministra Rosa Weber, presidente da Corte, pregou o óbvio: a punição dos que participaram dos atos criminosos de 8 de janeiro, “sempre com a observância do devido processo legal, a todos os envolvidos, as garantias do contraditório e da ampla defesa”. Mas esse é o ponto: é preciso dar aos advogados dos réus livre acesso ao teor dos inquéritos a que respondem. Ou o devido processo legal e a ampla defesa, que a ministra defende, estarão comprometidos e com eles a democracia...

Fechando a coluna, cabe lembrar o despertar do coma do Procurador Geral da República, Augusto Aras, que nunca deu muita bola para a democracia: “eu te amo, te amo, te amo, democracia”. Pareceu um sujeito rejeitado pelo seu amor. Mas Aras disse o que os outros não disseram, pois ainda estão na guerra do “nós ou eles”:

“É hora de pacificar, é hora de conciliar, é hora de voltar à normalidade, de fazermos a paz…”

Quem está buscando a paz? Quem quer a paz? Quem está procurando pacificar o País ?

