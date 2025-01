Quem mente mais sobre o controle dos gastos com PIX

A fake News serve mais ao governo e aos que se julgam donos da verdade objetiva do que aos mentirosos de plantão. Vejam o caso do PIX. É verdade que o governo assumiu que controlaria gastos acima de R$ 5 mil de pessoas físicas e R$ 15 mil de pessoas jurídicas. Qual o objetivo? Controlar como os cidadãos gastam o que ganham e, se de alguma forma, sonegam.

O recuo anunciado nesta quarta-feira não significa que esse controle não vá continuar, pelo simples fato de que o uso do PIX passa pelo Banco Central e cada centavo gasto aciona a vigilância que não para de avaliar o comportamento do usuário do sistema.

Não era fake afirmar que, mantida a meta da Receita Federal de controlar gastos acima de R$ 5 mil resultaria em um crescente número de contribuintes na malha fina e a cobrança do imposto de Renda em cima de gastos que excedessem esse limite mensal, o que aliás vai ocorrer, independentemente do anunciado recuo do governo.

Corrobora para esse raciocínio o fato de o governo haver isentado do IR ganhos mensais de R$ 5 mil. Nada mais natural que esteja de olho em quem gasta acima desse valor.

Vivemos em um mundo em que todos mentem, mas mente mais quem manipula a máquina pública, seus sistemas de controle e vigilância.

O PIX foi uma ótima ideia, mas também uma armadilha para cidadãos que não gostariam que o governo acompanhasse cada centavo que gastam. No entanto, todos caímos. No início, parecia irresistível...