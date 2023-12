Pobreza, assassinatos e impunidade

O Amazonas liderou o número de homicídios em 2021, com 1816. A matança cairia no ano seguinte, 2022, para 1.541 e fecharia parcialmente 2023 ( até outubro), com 1032. Se de um lado esse volume de assassinatos surpreende, de outro as investigações sobre os crimes e seus autores padeceram de eficiência.

Como resultado, o sistema de justiça permanece inerte e a impunidade estimula uma “profissão” que nasceu dessa incapacidade da Polícia de investigar, apurar materialidade e autoria, concluir inquéritos e acionar o Poder Judiciário: a pistolagem.

Num estado onde nem mesmo o sistema de bolsas para auxiliar os mais necessitados consegue reduzir o nível de pobreza extrema de parte de sua população, a vida (dos outros) ganhou um preço e é tabelada no submundo do crime.

Há relatos de que pistoleiros cobram execuções encomendadas pela atividade exercida pela suposta vítima, valores que vão de R$ 300 a R$ 100 mil. E agem a luz do dia, expondo o rosto, em plena rua de Manaus, como foi o caso do assassinato do funcionário do Tribunal de Contas do Amazonas, Erwin Rommel Godinho.

Evidentemente que não se pode cobrar mais do que a Polícia pode oferecer, como instituição de estado, sucateada, sem o número de peritos adequado para levantar evidências que indiquem potenciais suspeitos e fundamentem o inquérito policial.

Mas é preciso transparência ao menos na indicação do número de homicidas levados à justiça. Ao que se sabe, menos de 10% dos homicídios ocorridos nos últimos três anos tiveram seus autores identificados. É pouco. Ou quase nada.