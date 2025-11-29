O crime com uso de violência por Daniel Vorcaro que a desembargadora não viu





Esse é um caso perdido para a moral do Brasil, para a parte sadia do sistema financeiro - que lida com a legalidade - e para a democracia.

A lógica é sempre a mesma: o dano nasce privado e renasce público.

O País virou especialista em mandar a conta por falhas de gestão (caso dos Correios) ou fraude no sistema bancário ( vide Banco Master) ao contribuinte.

Quando um banco quebra, quando há fraude no INSS, quando emendas são desviadas ou quando uma estatal é mal gerida, a conta nunca fica com quem causou o problema. Ela retorna, inevitavelmente, ao mesmo lugar: o bolso do cidadão.