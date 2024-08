O interesse das organizações criminosas na eleição

A presença de organizações criminosas na maioria dos municípios do Amazonas é um caso grave de segurança pública, mas um tema que não vem sendo abordado pelos candidatos a prefeito. Talvez porque tenham a ideia equivocada de que se trata de um problema para ser resolvido na esfera estadual. Não consideram que a governança do município é do prefeito, com autoridade sobre todo o território.

Na medida que uma organização criminosa se apropria de um bairro da cidade, é a autoridade do prefeito que está sendo afrontada e com ela todas as instituições constituídas para o equilíbrio social: o Poder Legislativo, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público...o Executivo estadual.

Mas a própria Justiça Eleitoral falha ao não criar instrumentos para identificar candidatos a vereador ligados a essas organizações, com notório interesse em participar do processo político e influenciar os governos.

Manaus, por exemplo, tem 829 candidatos à Câmara Municipal e quatro grupos criminosos interessados em infiltrar elementos no Legislativo. CV,PCC, um resquício da FDN e o CDN. Essas organizações contam com pelo menos 2.000 bocas - centro de vendas de drogas no varejo, espalhadas pela cidade.

A capacidade de influenciar o voto dos eleitores é grande.

Nos demais municípios o fenômeno se repete. Não se pode deixar esse problema apenas para o governo estadual. O município tem que ter programas, por meio de parcerias com o Estado e a União, para desalojar essas organizações.

O eleitor merece viver numa cidade com liberdade e sem regras, senão aquelas escritas, que garantem direitos, cidadania, respeito, liberdade de ir e vir sem ser molestado pelos xerifes do tráfico.