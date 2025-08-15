Manaus sem água, empresa continua despreparada para emergências
Por Raimundo de Holanda
15/08/2025 19h02 — em
Bastidores da Política
Mais uma vez metade de Manaus ficou sem água por falta de energia elétrica. Parece cômodo para a concessionária de Água a dependência da energia produzida por outra empresa, quando deveria ter meios alternativos para evitar a suspensão do abastecimento, como geradores - que servem exatamente para suprir esses momentos, em que o sistema interligado falha. Isso tem sido recorrente.
Não por acaso, a empresa está sendo chamada pelos manauaras de "Mágoas de Manaus", por tratar a população com indisfarçável indiferença.
Passou da hora de o Ministério Público e Defensoria Pública avaliarem a qualidade do serviço prestado pela concessionária.
Uma das medidas esperadas, é abrir a caixa preta das sucessivas prorrogações e ampliações do contrato de concessão. Verificar quem lucrou com isso e como lucrou.
Passou da hora de uma chamada pública para uma nova licitação, com outras concessionárias que poderão seguramente oferecer melhor serviço à população, além de tarifa acessível.
ASSUNTOS: Águas de Manaus, Apagão, falta de água, Mágoas de Manaus
Raimundo de Holanda é jornalista de Manaus. Passou pelo "O Jornal", "Jornal do Commercio", "A Notícia", "O Estado do Amazonas" e outros veículos de comunicação do Amazonas. Foi correspondente substituto do "Jornal do Brasil" em meados dos anos 80. Tem formação superior em Gestão Pública. Atualmente escreve a coluna Bastidores no Portal que leva seu nome.