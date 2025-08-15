Manaus sem água, empresa continua despreparada para emergências





Mais uma vez metade de Manaus ficou sem água por falta de energia elétrica. Parece cômodo para a concessionária de Água a dependência da energia produzida por outra empresa, quando deveria ter meios alternativos para evitar a suspensão do abastecimento, como geradores - que servem exatamente para suprir esses momentos, em que o sistema interligado falha. Isso tem sido recorrente.

Não por acaso, a empresa está sendo chamada pelos manauaras de "Mágoas de Manaus", por tratar a população com indisfarçável indiferença.

Passou da hora de o Ministério Público e Defensoria Pública avaliarem a qualidade do serviço prestado pela concessionária.

Uma das medidas esperadas, é abrir a caixa preta das sucessivas prorrogações e ampliações do contrato de concessão. Verificar quem lucrou com isso e como lucrou.

Passou da hora de uma chamada pública para uma nova licitação, com outras concessionárias que poderão seguramente oferecer melhor serviço à população, além de tarifa acessível.