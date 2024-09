Lula:'Não se abandona um companheiro'

O presidente Lula chega ao Amazonas nesta terça-feira, 10, sem que conste em sua agenda um "encontro político" com o candidato do PT à Prefeitura de Manaus, Marcelo Ramos.

É verdade que Marcelo é um estranho no ninho do PT, mas chegou ao partido como candidato por imposição do presidente. Sua posição nada confortável nas pesquisas de intenção de votos e sua forte rejeição são motivos para Lula abraçar sua campanha e colocar nela o combustível que falta para se tornar minimamente competitiva.

Do contrário, passará a impressão, ruim, de que chamou Marcelo para o sacrifício e que o PT em Manaus é um mero apêndice de uma agremiação nacional que olha apenas para os grandes centros urbanos, como São Paulo (onde o presidente abraçou a candidatura de Guilherme Boulos), Rio e Belo Horizonte, ou os estados do Nordeste, que unidos formam o curral eleitoral que decide as eleições presidenciais no Brasil.

O que se espera de Lula, como a principal estrela do PT, é que coloque gás na campanha de Marcelo, sem olhar para a rejeição do candidato e sua posição nas pesquisas. Afinal, é de Lula a frase: "Não se abandona um companheiro".