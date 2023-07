Lula precisa descer do palanque

O presidente Lula reapareceu no Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC Paulista, com discurso que joga para um futuro distante qualquer possibilidade de reconciliação no País:”Nós derrotamos Bolsonaro. Falta derrotar o bolsonarismo. Os malucos ainda estão nas ruas.” Lula confunde radicais sem freios com conservadores que aderiram a candidatura de Bolsonaro por falta de opção. Foram 51.072.345 brasileiros. Ou Lula muda de tática e conquista essa gente ou o processo de divisão apenas se acentuará, com prejuízos para o Brasil e para a democracia.

O presidente ataca o radicalismo de uma minoria, mas não é menos radical. Precisa construir uma pauta própria, uma visão de governo e ter a mínima noção do papel que desempenha como líder do País. Precisa governar sem receios e desapegado da raivosa tese de Alexandre de Moraes de que a reconciliação é impossível.

Vejam só: a quem Lula quer agradar? Um ministro do Supremo ou a sociedade brasileira?

O Presidente pegou um caso isolado ocorrido no aeroporto da Itália em que um brasileiro agrediu supostamente Alexandre de Moraes, do STF. Por enquanto prevalece a versão de Moraes.

O video no qual foi registrado o episódio ainda não foi enviado pela Italia para as autoridades brasileiras e pode revelar surpresa. A torcida é que a versão de Moraes seja confirmada ou o Supremo será irremediavelmente abalado.

Já foi discutível a decisão da ministra Rosa Weber de autorizar busca e apreensão na casa dos acusados no Brasil, quando a medida caberia a um juiz da primeira instância, pelo fato dos acusados não terem foro privilegiado.

Pressa, arrogância ou trapalhada jurídica, como preferem alguns, enfraquecem uma instituição que existe para defender a Constituição e preservar direitos.

Moraes - ou qualquer outro ministro não é o Supremo quando em aeroportos. É um membro da Corte, a quem se deve respeito como a qualquer outro brasileiro, mas é tratado com especial privilégio pelo governo.

Lula fez média. Chamou o suposto agressor de Moraes de “canalha”, e terminou misturando com promessa de campanha de que o povo tem o direito a comer picanha. Mas qual o tamanho da picanha que Lula oferece aos eleitores que votaram nele?