Golpe na Coreia e no Brasil

A tentativa de golpe na Coreia do Sul foi minada pela força do Parlamento, que rejeitou a imposição de uma lei marcial proposta pelo presidente Yoom Suk Yeol. Não há similaridade entre a tentativa de golpe em Seul, nesta terça-feira, e em Brasília, no final de 2022. Mas há atores invertidos.

Na Coreia, houve a reação enérgica e decisiva do Poder Legislativo, enfrentando um presidente com inclinações ditatoriais, derrubando o decreto de Lei Marcial que restringia liberdades civis e instalava uma ditadura no País, enquanto no Brasil a apatia dos parlamentares beirou a omissão ou a conivência, o que permitiu o protagonismo do ministro Alexandre de Moraes.

Surpreende, pois, a preocupação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com a democracia na Coreia. Até hoje o Senado brasileiro não assumiu sua função de corrigir distorções na posição do Supremo, que "defende" a democracia ignorando princípios básicos, como o devido processo legal e a ampla defesa de acusados, mesmo de golpe de estado.

Volta a paz na Coreia. A democracia sempre estará sujeita a golpes. Por si mesma é um sistema instável, ao permitir ampla liberdade aos cidadãos, mas ao mesmo tempo está ancorada em leis, em uma representatividade popular forte nos parlamentos, o que parece não se aplicar ao Brasil real.