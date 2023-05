Buraco na lei abre espaço para cooptação de jovens pelo crime organizado

Uma nova Súmula Vinculante do STF estabelece regime aberto para réus não reincidentes acusados de tráfico de drogas. O nome do enunciado é sugestivo: tráfico privilegiado. Respeita-se as decisões do Supremo, mas é legítimo questionar se o espaço constitucional do Poder Legislativo não está sendo invadido por decisões da Suprema Corte, nem sempre sadias, pelo impacto negativo que provocam de imediato na sociedade. Ou não é fato que a política de cooptação de jovens pelo crime organizado ficou agressiva nos últimos anos, especialmente em áreas onde a situação socioeconômica das famílias é precária? E que o enunciado pode servir de mote para maior convencimento de jovens pobres de que o risco de prisão foi drasticamente reduzido, porque a pena, caso ocorra flagrante, pode ser cumprida em casa? É um daqueles casos em que o crime compensa.

A Lei é clara (ou era) em fixar o regime inicial do cumprimento de pena fechado. O STF, mais uma vez, adota a posição de legislador e esse não é o seu papel. É uma intromissão indevida na atividade legislativa. Ou não é a Constituição do Brasil que diz que “a lei regulará a individualização da pena”? Quem tem a incumbência, num regime democrático, de fazer as leis, é o Congresso Nacional - senadores e deputados, não o Supremo.

A notícia de que há um sistema aberto, que a Lei está menos rígida e que vale apostar na sorte, pode levar muitos jovens a serem atraídos por proposta de ganhar dinheiro rápido e fácil.

O sistema de cooptação desses jovens pelo crime organizado, que já era eficiente, agora foi facilitado. Não era a intenção dos ministros, mas a medida criou facilidades não previstas. O resultado pode ser trágico.

Ou se ignora que jovens primários, não reincidentes, sem a pecha de ter contra si a mancha de integrar uma organização criminosa podem ser vítimas fáceis de cooptação?

Não estou dizendo que uma politica criminal severa diminui o crime. Mas no sentido inverso - uma politica criminal mais branda, com a iniciativa do STF, pode não mais conter os efeitos das ações agressivas e já pouco temidas do mundo do crime.

As organizações criminosas já vinham utilizando adolescentes inimputáveis. Agora terão como alvos jovens primários, prometendo-lhes, em caso de prisão, o regime aberto. E sabe-se lá mais o quê…É o Brasil sempre andando para trás…

Leia também:

STF aprova súmula que determina regime aberto para tráfico privilegiado