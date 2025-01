Braga ressuscita extintores. Sociedade precisa reagir

O senador Eduardo Braga (MDB), ressuscitou o projeto que torna obrigatório o uso de extintores em carros. A justificativa de que o equipamento é fundamental para evitar ou combater eventual sinistro em automóveis é desconstruída pelo fato de a tecnologia usada na fabricação de veículos - sem carburadores - ter reduzido a zero os incêndios, o que aliás foi o motivo de medida adotado pelo Contran em 2015, tornando dispensável a utilização do extintor.

Mas o senador pensa diferente.

Não percebe que há no projeto uma mistura corrosiva entre o interesse público e o privado - este último favorecido, enquanto a população pode ser mais uma vez vítima de uma iniciativa parlamentar que onera o contribuinte e permite que fabricantes tenham lucros bilionários ao longo dos anos.

Caso o relatório de Braga receba o aval dos demais senadores, proprietários dos 59 milhões de automóveis que circulam no País (dados do IBGE), terão que gastar, a partir da vigência da nova norma, R$ 60 bilhões na aquisição do extintor, a um custo unitário estimado de 100 reais.

Quando Braga incluiu no relatório da Reforma Tributária a isenção de impostos ao grupo Atem na importação de derivados de petróleo, imaginou-se que ele buscava baratear o preço da gasolina e do diesel nos postos do grupo em Manaus, mas isso não aconteceu.

Quando alterou a Medida Provisória 870, proibindo os auditores fiscais de compartilharem indícios de crimes que não fossem de ordem fiscal diretamente com o Ministério Público Federal, imaginou-se que seu interesse era preservar direitos fundamentais do cidadão. Pensava-se... felizmente o jabuti caiu...

Quando interferiu na Lei do gás, foi acusado de beneficiar o grupo do empresário Carlos Suarez, da Cigás, que tem o monopólio da distribuição de gás natural em Manaus. Mas ficou por isso.

O senador foi um bom governador, mas sua presença no Senado tem sido voltada para a defesa de interesses de grandes grupos econômicos. Os eleitores reclamam...