Ator de ‘Cidade de Deus’ vive em situação de rua e revela drama após filme

Rubens Sabino da Silva, que ficou conhecido no filme ‘Cidade de Deus’ ao interpretar Negrinho, vive uma realidade difícil 20 anos após o lançamento do filme.

O carioca é morador de rua, já foi preso e trava uma luta com as drogas. Rubens é lembrado até hoje pelo personagem e pela cena icônica com o ator Leandro Firmino. “P*rra, Daninho, como é que tu chega assim na minha boca, meu amigo?’, questionada ele no filme. “Dadinho é o c*aralho, meu nome agora é Zé Pequeno, p*rra!”.

“Esse diálogo virou música e tudo. E o filme é um dos mais vendidos até hoje, foi indicado quatro vezes ao Oscar. Eu virei um morador de rua famoso, mas não rico, enquanto “Cidade de Deus” arrecadou milhões (…) Na época, ganhei um cachê de R$ 5 mil. Com a nota do contador, passou pra R$ 4,5 mil”, contou ele ao jornal Extra.

Rubens tinha 18 anos quando integrou o elenco. Ele fugiu de casa aos 8 anos onde morava com a mãe e as três irmãs, na zona Oeste do Rio. “Nunca mais soube dela. Fugi porque tinha o espírito livre desde piquititinho e porque não aguentava mais apanhar num terreiro que ela frequentava toda sexta-feira. O pai-de-santo tinha o mesmo nome que eu”, relembrou.

O carioca ficou sabendo dos testes para a filme por um grupo de meninos de rua. Ele fez e passou. Rubens relembra que na época davam vale-transporte e lanche para quem não faltasse aos ensaios.

Para a reportagem, o homem contou que já havia tido outras experiências no audiovisual ao participar dos clipes de Deborah Blando em ‘Unicamente’ e do Rappa em ‘Minha Alma’.

Em 2003, Rubens foi preso por roubar a bolsa de uma mulher. Ele justificou que estava há dias sem comer e por isso cometeu o crime. “Cometi um crime e me arrependo muito. Eu era muito moleque, fiz essa idiotice. Quando o camarada tem a ficha limpa, pode fazer concurso público. Eu não posso mais”, lamentou.

Depois que eu fui preso, a produção de “Cidade de Deus” me embarcou para Belém do Pará e fiquei três anos internado num centro de recuperação. Como é que um ator assiste à premiação do Oscar de um filme de que ele é um dos principais dentro de uma clínica de reabilitação? Eu vi pela TV a festa acontecendo num hotel aqui do Rio, todos reunidos, e eu afastado. Era pra ser o auge da minha vida. Eu me fechei pra tudo, não tenho contato com mais ninguém do elenco”, lamentou.

O ex-ator voltou a ser notícia ao ser encontrado na cracolândia de São Paulo. Atualmente, ele vive de rodoviária em rodoviária. "Eu ando por várias cidades do Rio, São Paulo, Minas, Sul do país. Vou pedindo esmola e que me paguem passagens. Às vezes, vou para lugares distantes, achando que ninguém vai me reconhecer. Eu não tenho casa, minha morada é o mundo. Ainda quero conhecer o Nordeste".