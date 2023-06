Zeca Pagodinho anda de metrô pela primeira vez

O cantor também aproveitou para fazer passeios em pontos turísticos. "São Francisco, que cidade linda! Hoje teve passeio antes do show em Berkeley, com direito a foto clássica na frente da ponte mais famosa da cidade: a Golden Gate!", escreveu ele.

Turnê na América do Norte. O cantor segue em sua turnê pelos Estados Unidos e Canadá, com shows em Orlando, Chicago, Toronto, Boston, Montreal, entre outras cidades.

Expectativa e relato ao andar de metrô pela primeira vez. Em um vídeo publicado no Instagram, o cantor foi gravado no momento antes de entrar no meio de transporte, mostrando toda a expectativa para o grande momento, passando o bilhete e também o relato de como foi andar de metrô pela primeira vez.

